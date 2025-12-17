Дипломатическая напряженность не помешала Израилю заключить с Египтом колоссальное по масштабам газовое соглашение. Зачем Египту газ из Израиля, во сколько арабской стране обойдется импорт из еврейского государства, и кто выигрывает больше всего от сделки?

На протяжении более двух лет отношения между Египтом и Израилем были достаточно напряженными из-за войны в Палестине. Контакты оставались ограниченными и в основном касались обеспечения безопасности и решения вопроса палестинских беженцев. Однако, судя по последним новостям, дипломатическая напряженность не помешала двум странам заключить сделку по газу.

Газовая сделка Египта и Израиля

17 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о заключении самой крупной в истории страны газовой сделки, которая принесет колоссальные $35 млрд. Министр энергетики страны, Эли Коэн, подтвердил, что сделка - исторический момент для Израиля, который расценивает свой природный газ как стратегический актив. В результате сделки, $18 млрд попадут в бюджет. Правда, не сразу, а поэтапно: до 2033 года Израиль будет получать в казну примерно по $155 млн, а далее - почти $2 млрд в год.

Откуда будет получать газ Египет?

Газ, по которому договорились Израиль и Египет, будет поступать с самого большого газового месторождения в Средиземном море - ”Левиафана”. По оценкам, запасы в нем составляют около 600 млрд кубометров газа, чего хватит для добычи вплоть до 2064 года. Египет будет получать в три раза больше израильского газа, чем сейчас, в основном по новому газопроводу, строительство которого было одобрено в сентябре 2025 года. В рамках сделки по израильскому газу, до 2040 года Египет получит 130 млрд кубометров газа.

Зачем Египту израильский газ?

В настоящий момент израильский газ удовлетворяет 15-20% потребностей Египта в природном газе, при этом Каир - главный импортёр природного газа из Израиля. В последние годы потребление энергоресурса в стране растёт, в связи с чем правительство старается заручиться выгодными контрактами, в том числе с такими странами как США и Нигерия. Что касается израильского газа, непосредственно для Египта он служит не только важным источником в том числе для электрогенерации и обеспечения работы промышленных предприятий, но и дипломатическим активом: чем больше газа Египет покупает у Израиля, тем крепче связи между соседями по региону, отношения между которыми не всегда можно назвать близкими.

Какое отношение Трамп имеет к газовой сделке между Израилем и Египтом?

Сообщения о том, что Египет и Израиль собираются заключить историческое газовое соглашение, появились еще в августе 2025 года, однако министр энергетики страны, Эли Коэн был против выдачи экспортного разрешения до тех пор, пока между сторонами не будет достигнуто соглашение о справедливых ценах. Тогда на Израиль начал оказывать давление администрация американского президента Дональда Трампа: официально - с целью изменить образ Израиля на Ближнем Востоке и сблизить некогда враждебные друг другу страна. Однако есть и еще одна причина, по которой газовое соглашение между Египтом и Израилем выгодно США.

Кто больше всего выиграет от израильско-египетского соглашения?

Совладелец израильского месторождения ”Левиафан” - американская компания Chevron. Газовой корпорации принадлежат более 37% акций, и именно она построит новый газопровод, который свяжет две страны, за $ 160 млн. Интерес корпорации Chevron в израильском газе выходит далеко за рамки налаживания дипломатических связей между странами и обеспечения арабской страны важнейшим энергоресурсом. Отправляя израильский газ в Египет, американская компания осуществляет гораздо более масштабные планы.

Дело в том, что в Египте есть мощности по сжижению природного газа, то есть его преобразованию в СПГ. В свою очередь большая часть СПГ (около 80%), получаемого на египетских заводах, отправляется в Европу. Таким образом, обеспечив сделку между Израилем и Египтом, американская Chevron открыла себе возможности для значительного увеличения экспорта израильского газа в европейские страны, которые в настоящее время сокращают поставки российского газа.

Как к сделке отнеслись в Израиле и Египте?

Несмотря на заявления израильского премьер-министра и министра энергетики о том, что сделка с Египтом историческая и беспрецедентная, не все в стране довольны решением властей. Многие эксперты в отрасли указывают на тот факт, что запасы на ”Левиафане” невосполняемые, а значит рано или поздно они закончатся, и Израиль может остаться без важнейшего энергоресурса.

В свою очередь Египет тоже не вполне доволен газовым соглашением с Израилем, в первую очередь, из-за ситуации вокруг Газы. Государственная информационная служба страны (своего рода правительственное СМИ) заявило, что сделка ни в коей мере не политическая, а исключительно коммерческая, поскольку позволит укрепить позицию Египта в качестве регионального хаба для торговли газом в Средиземноморском регионе.