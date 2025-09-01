МИД Кыргызстана опроверг информацию о запрете на въезд россиян по внутренним паспортам

Сведения о том, что с 2026 года граждане РФ смогут въезжать в Кыргызстан только по заграничным паспортам, не соответствуют действительности, заявили в МИД республики.

В министерстве иностранных дел Кыргызстана опровергли данные о введении с 1 января нормы, по которой попасть в республику россияне смогут только при предъявлении заграничного паспорта, передает ТАСС.

"Информация (о намерении киргизской стороны с 1 января сделать въезд для граждан России только по загранпаспортам) не соответствует действительности"

– пресс-служба МИД Кыргызстана

Ранее сообщения о нововведении, которое сделает невозможным въезд в Кыргызстан для россиян по внутренним паспортам, появилась в ряде СМИ.

Во внешнеполитическом ведомстве республики уточнили, что министерством в ближайшее время будет опубликована более подробная информация по данному вопросу.