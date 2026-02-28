Курорт Эльбрус прирастет новым гостиничным комплексом

Главгосэкспертиза России одобрила проект многофункционального комплекса на Эльбрусе, который будет состоять из пяти шестиэтажных зданий с гостиницами разного класса, рассчитанными на более тысячи туристов.

На территории национального парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии вскоре вырастет многофункциональный гостиничный комплекс, включающий 600 номеров разного класса и сопутствующей инфраструктурой – его проект уже утвержден Главгосэкспертизой.

"Территория проектируемого объекта находится в юго-западной части Эльбрусского района Кабардино-Балкарии на особо охраняемой природной территории федерального значения "Национальный парк "Приэльбрусье""

- медиацентр Главгосэкспертизы

В состав комплекса войдут пять шестиэтажных зданий, в которых разместятся гостиницы с 600 номерами категорий "стандарт", "джуниор сьют" и "люкс", рассчитанных на одновременное пребывание в них больше тысячи туристов, передает портал "Это Кавказ". У нового комплекса будет вся необходимая инфраструктура - конференц-банкетный зал, рестораны, переговорные, офисы продаж и маркетинга, магазины и общественные помещения.

Украшением новой туристической локации станет детский развлекательный центр, рассчитанный и на малышей до трех лет, и для подростков: к их услугам будут пространства для настольных и активных игр, мастер-классы и даже компьютерный зал.

Доступным новый комплекс будет и для маломобильных групп населения, в частности для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата – их номера будут строиться с учетом обеспечения больших функциональных возможностей для удобства гостей и их сопровождающих.

Застройщиком объекта выступает гостиничный комплекс "Эльбрус", говорится в сообщении.