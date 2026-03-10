Иран отказался от участия в чемпионате мира по футболу

В Минспорта Ирана заявили о невозможности отправиться в США на чемпионат мира по футболу на фоне военной операции на Ближнем Востоке, которую начали Вашингтон и Тель-Авив.

Глава спортивного ведомства Ирана Ахмад Доньямали заявил, что сборная Ирана не может участвовать в чемпионате мира по футболу на фоне военных действий, которые ведет ИРИ против США.

"За 8-9 месяцев нам навязали две войны, в которых погибли тысячи наших соотечественников, а коррумпированное правительство убило нашего лидера"

– Ахмад Доньямали

Отметим, что предстоящий чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике. Спортивным функционерам из FIFA теперь предстоит решить, какая сборная займет место Ирана. Одним из возможных кандидатов в СМИ называлась сборная России, хотя никаких официальных заявлений по этому вопросу не было.