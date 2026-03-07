Аэропорт Махачкалы стал безопаснее для авиаторов

В аэропорту дагестанской столицы заработал новый высокотехнологичный радиомаяк, который обеспечит безопасную навигацию воздушных судов в условиях высокогорья.

В аэропорту столицы Дагестана Махачкалы заработал новый высокотехнологичный радиомаяк DVOR 2000/DME/N 2700, который формирует и излучает устойчивые радиосигналы, обеспечивающие безопасную навигацию самолетов в условиях высокогорья, он разработан госкорпорацией "Ростех".

"Компания "Азимут" установила высокотехнологичный доплеровский радиомаяк в аэропорту Махачкалы. Оборудование поможет самолетам ориентироваться в полете и при заходе на посадку и сделает воздушное движение в условиях гористой местности более безопасным"

- пресс-служба госкорпорации "Ростех"

Еще одно неоспоримое достоинство нового оборудования - маяк прост в эксплуатации и обслуживании, а главное – он позволяет быстро менять отдельные узлы, не требуя при этом перенастраивать всю систему, передает портал "Это Кавказ".

Радиомаяк формирует надежный сигнал в районах, где связь со спутниками может быть неустойчивой: это важно для аэрогавани Махачкалы, которую с одной стороны окружают горы, а с другой - Каспийское море, рассказал заместитель генерального директора "Азимута" Алексей Гальченков.

Такое же оборудование уже успешно зарекомендовало себя в аэропортах Владикавказа, Геленджика, Еревана и в других авиагаванях Кавказа, добавили в госкорпорации.