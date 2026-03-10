Путин обсудил конфликт на Ближнем Востоке с президентом ОАЭ

Владимир Путин поздравил президента ОАЭ с днем рождения, а также обсудил с ним события на Ближнем Востоке.

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, передает пресс-служба Кремля. Президент РФ поздравил главу ОАЭ с днем рождения, а также обсудил ситуацию на Ближнем Востоке.

"Владимир Путин тепло поздравил Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна с 65-летием, пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов"

– Кремль

По информации Кремля, стороны обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, которая затронула все арабские страны региона. Путин отметил важность усилий по деэскалации и поиску дипломатических способов решения конфликта.

Российский лидер также выразил своему коллеге благодарность за помощь россиянам, которые оказались в сложной ситуации на фоне начала боевых действий в регионе.