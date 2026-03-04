В Армению эвакуировали 150 россиян с АЭС "Бушер"

В Россию через Армению направили 150 сотрудников АЭС "Бушер" и членов их семей. На объекте остаются еще 450 россиян.

Порядка 150 россиян, связанных со строящейся в Иране АЭС "Бушер", эвакуировали в Армению на фоне войны Израиля и США против Ирана, поведал глава "Росатома" Алексей Лихачев. В число эвакуированных вошли сотрудники станции, а также члены их семей.

"Сегодня ночью у нас завершился очередной этап эвакуации наших работников. 150 человек несколько дней назад покинули станцию "Бушер" и ночью пересекли границу с Арменией, уже находятся на пути в нашу страну. Это второй этап, второй уровень эвакуации"

– Алексей Лихачев

Глава "Росатома" выразил благодарность властям Ирана и Армении за содействие в деле эвакуации, а также поблагодарил МИД РФ и российские спецслужбы.

По словам Лихачева, на станции остаются 450 россиян, которые пока не могут покинуть объект. Как отметил глава госкорпорации, реализация проекта в Иране остается приоритетной целью компании.

Ранее в "Росатоме" заявили, что президент РФ Владимир Путин лично контролирует ситуацию с АЭС "Бушер".