Узбекистан возобновил полеты в Саудовскую Аравию и ОАЭ

Минтранс Узбекистана разрешил двусторонние пассажирские авиаперевозки из Узбекистана в Саудовскую Аравию и ОАЭ, тем самым отменив ранее введенные ограничения по типу и гражданству пассажиров.

Накануне министерство транспорта Узбекистана разрешило возобновить двусторонние пассажирские авиарейсы между Узбекистаном, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), полностью сняв все ранее введенные ограничения, говорится в официальном сообщении министерства.

Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways уже объявила о начале свободной продажи билетов на рейсы Ташкент – Дубай – Ташкент, с сегодняшнего дня полностью сняв все ограничения на перевозку пассажиров на этом направлении, передает Podrobno.uz.

Что касается авиарейсов в Саудовскую Аравию, то, как пояснили в Минтрансе страны, сезон умры завершается, и до начала сезона "Хадж - 2026" все паломники, совершающие умру, должны покинуть страну.

При этом АО Uzbekistan Airports обязали проверять наличие обратного билета у всех категорий пассажиров, вылетающих в Саудовскую Аравию, а все резидентские и иностранные авиакомпании должны обеспечить перевозку паломников умры на рейсах в Саудовскую Аравию.

Также авиаторов обязали взять на контроль то, чтобы их перевозку проводили только компании-туроператоры, имеющие лицензию на нее, выданную Комитетом по делам религий, говорится в сообщении.