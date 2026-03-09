Вестник Кавказа

Генсек ООН и глава МИД Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Гутерриш и Аракчи провели телефонный разговор, в ходе которого генсек ООН выразил обеспокоенность в связи с возможным разрастанием иранского конфликта.

Состоятся телефонный разговор генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи.

Согласно сообщению пресс-службы Гутерриша, стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

Генсек ООН подтвердил позицию, высказанную ранее, и отметил важность соблюдения международного права и международного гуманитарного права. Также он подчеркнул необходимость сторонам конфликта воздерживаться от ударов по гражданской инфраструктуре и населению. Кроме того, генсек организации выразил обеспокоенность в связи с возможным распространение конфликта в регионе и влиянием происходящего на глобальную экономику.

