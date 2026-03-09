Иран назвал условия для диалога с США по ядерной сделке

Иран готов вернуться к урегулированию разногласий по национальной ядерной программе дипломатическим путем, но для этого США должны выполнить ряд условий.

Тегеран требует от Вашингтона определенных гарантий, только в таком случае возможно будет возобновить дипломатический процесс по заключению новой ядерной сделки, рассказали в эфире ливанского телеканала Al Mayadeen.

Телеканал со ссылкой на источники сообщает, что Иран отверг все предложения стран, готовых выступить посредниками на переговорах о прекращении огня. В Иране готовы вернуться к дипломатии, если США гарантируют ненападение на страну в будущем, выплатят репарации, а также согласятся с тем, чтобы Иран на объектах атомной энергетики реализовывал полный ядерный топливный цикл.

Напомним, США и Израиль начали совместную военную кампанию против Ирана 28 февраля, спустя два дня после нового раунда ирано-американских переговоров по ядерному досье.