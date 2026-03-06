Вестник Кавказа

Air Astana отменила все рейсы в Дубай до апреля

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Air Astana подтвердили отмену полетов в Дубай до конца месяца. Причина – неспокойная обстановка на Ближнем Востоке.

Авиакомпания Air Astana приняла решение о приостановке всех рейсов в Дубай до конца текущего месяца. Об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на авиаперевозчика.

По данным Orda.kz, ограничения будут действовать с 11 по 31 мата включительно.

Авиакомпания сообщила, что отменила рейсы в связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке.

Пассажирам отмененных рейсов смогут полностью вернуть потраченные на билеты средства и бесплатно перебронировать рейсы с 1 апреля по 31 мая.

