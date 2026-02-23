Вестник Кавказа

Ильхам Алиев и Ахмед аш-Шараа обсудили конфликт на Ближнем Востоке

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президенты Азербайджана и Сирии провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также отношений двух стран.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, передает пресс-служба президента АР. 

В фокусе внимания сторон оказалась эскалация на Ближнем Востоке. Главы государства обозначали обеспокоенность текущими событиями, отметив необходимость действий в направлении нормализации ситуации и предотвращения шагов, которые ставят под угрозу региональную безопасность. 

Стороны также обсудили отношения Баку и Дамаска, обозначив стремление к углублению связей. Лидеры двух стран договорились о продолжении диалога.

