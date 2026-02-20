Запад выйдет из Сирии до апреля

Соединенные Штаты и государства западной коалиции планируют полностью вывести свои силы с территории Сирийской Арабской Республики в течение месяца.

Названы сроки вывода иностранных сил: США и их западные союзники покинут территорию страны уже через месяц. Информацию приводит сирийская государственная телерадиовещательная компания, подотчетная министерству информации страны Syria TV.

По словам информированного правительственного источника, американские военнослужащие в настоящее время покидают базу боевой поддержки "Касрак" на северо-востоке Сирии. Он уточнил, что их численность в стране не превышает 1 тыс человек, а вывод планируется завершить до конца апреля текущего года. Конвои с личным составом и военной техникой, как отмечается в сообщении сирийского медиа, уже направляются в соседний Ирак.

База "Касрак" располагается в 45 км от населенного пункта Телль-Тамер в провинции Хасеке с преимущественно курдским населением. Этот объект, как и авиабаза "Харраб-эль-Джир", считался крупнейшим форпостом западных сил в регионе. Ранее аналогичный лагерь был свернут в Эш-Шаддади на юге провинции.

До этого, 12 февраля, контингент покинул базу в стратегическом районе Эт-Танф, где сходятся границы трех государств: Сирии, Ирана и Иордании. Расположение объекта позволяло отслеживать ситуацию на важнейшем шоссе Дамаск-Багдад.