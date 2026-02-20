Визит госсекретаря США в Израиль перенесли

Приезд Рубио в Израиль перенесен с 28 февраля на 2 марта. Стороны обсудят удары по Ирану на фоне переброски авианосца США в Средиземное море.

Госсекретарь США Марко Рубио изменит даты своей поездки в Израиль. Об этом сообщили в израильской и международной прессе.

Изначально предполагалось, что глава американской дипломатии проведет переговоры с израильским премьером в субботу, 28 февраля. Однако, по данным местных СМИ, приезд Рубио перенесен на 2 марта.

Ожидается, что на встрече с премьер-министром Биньямином Нетаньяху речь пойдет о возможных ударах по Ирану.

На этом фоне сохраняется напряженность в регионе, где ранее было зафиксировано усиление военно-морской группировки США.

Ранее американский авианосец USS Gerald R. Ford взял курс на Ближний Восток. В настоящее время он следует по Восточному Средиземноморью южнее Италии, о чем сообщила The New York Times .