Дипломатия или убийство Хаменеи: Трамп рассматривает варианты

Для решения иранской ядерной проблемы имеется несколько вариантов, в Белом доме рассматривают как убийство Хаменеи, так и дипломатическое соглашение с Тегераном.

В Белом доме изучают различные пути решения ядерной проблемы Ирана, в том числе рассматривается возможность ликвидации верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, пишет портал Axios со ссылкоай на источник, одного из советников администрации Дональда Трампа.

"У них есть вариант на любой сценарий. Один из сценариев предполагает уничтожение аятоллы и его сына, а также мулл. Что выберет президент - никто не знает. Я думаю, он и сам не знает"

– источник

Другой источник, один из старших советников Трампа, отметил, что пока решение об атаке на Иран не было принято – так как атаки не было.

"Он (Трамп) может вообще никогда этого не сделать. А может проснуться завтра и сказать: "Вот и все"

– источник

Часть советников рекомендуют американскому лидеру быть терпеливым и не переходить к силовому решению – сам факт увеличения военного присутствия США на Ближнем Востоке уже усиливает давление на Иран.

Кроме силового, имеется также вариант дипломатического решения ситуации, достижение соглашения, которое позволит Ирану "символически" обогащать уран, об этом порталу поведал один из высокопоставленных представителей США.

"Президент Трамп будет готов принять сделку, которая будет содержательной и которую он сможет "продать" политически внутри страны. Если иранцы хотят предотвратить атаку, им следует сделать нам предложение, от которого мы не сможем отказаться"

– высокопоставленный представитель США