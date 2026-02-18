Вестник Кавказа

Трамп: ХАМАС выполнит обещание и уничтожит свои арсеналы

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Дональд Трамп уверен, что силовой сценарий разоружения ХАМАС не понадобится: группировка пообещала самостоятельно избавиться от оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимость в силовой операции против ХАМАС отпадает, поскольку палестинское движение добровольно согласилось разоружиться и ликвидировать свои арсеналы.

"Есть две страны, которые хотят войти и разобраться с ХАМАС. Я сказал: "На самом деле я не думаю, что это необходимо"

— Дональд Трамп

Выступая в Вашингтоне на первом заседании Совета мира, американский лидер заявил о стремлении к тому, чтобы вся территория сектора Газа управлялась надлежащим образом. По словам президента США, силовая операция против ХАМАС, вероятно, не потребуется, поскольку движение дало ему личное обещание избавиться от своего оружия. Впрочем, американский лидер допустил, что окончательная ясность в этом вопросе еще не наступила.

