Москва будет продолжать поддерживать Иран по ядерному вопросу – Грушко

Замглавы российского дипведомства Александр Грушко заявил, что Москва будет продолжать поддерживать Иран по мирной ядерной программе. Россия не собирается менять свою позицию в этом вопросе, отметил дипломат.

"Что касается позиции Российской Федерации на международной арене, то вы знаете, что мы всегда твердо отстаивали права иранского народа на самостоятельное развитие, в том числе в том, что касается освоения технологий мирного атома. И мы никогда от этой позиции не отказывались и не собираемся отходить"

– Александр Грушко

Грушко отметил, что российско-иранские отношения динамично развиваются, между странами давние культурные связи. Москва и Тегеран намерены углублять сотрудничество.

"У нас прекрасно развивается и торговля, и экономическое взаимодействие, и культурные связи, поэтому мы будем продолжать эту работу"

– Александр Грушко

Отметим, что в Женеве вчера завершился очередной раунд переговоров по иранскому ядерному вопросу между представителями Тегерана и Вашингтона.