Вестник Кавказа

Москва будет продолжать поддерживать Иран по ядерному вопросу – Грушко

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РФ поддерживала и будет продолжать поддерживать ИРИ в вопросе мирного атома, заявил замглавы российского дипломатии Александр Грушко.

Замглавы российского дипведомства Александр Грушко заявил, что Москва будет продолжать поддерживать Иран по мирной ядерной программе. Россия не собирается менять свою позицию в этом вопросе, отметил дипломат. 

"Что касается позиции Российской Федерации на международной арене, то вы знаете, что мы всегда твердо отстаивали права иранского народа на самостоятельное развитие, в том числе в том, что касается освоения технологий мирного атома. И мы никогда от этой позиции не отказывались и не собираемся отходить"

– Александр Грушко 

Грушко отметил, что российско-иранские отношения динамично развиваются, между странами давние культурные связи. Москва и Тегеран намерены углублять сотрудничество. 

"У нас прекрасно развивается и торговля, и экономическое взаимодействие, и культурные связи, поэтому мы будем продолжать эту работу"

– Александр Грушко 

Отметим, что в Женеве вчера завершился очередной раунд переговоров по иранскому ядерному вопросу между представителями Тегерана и Вашингтона.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1120 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.