США могут ударить по Ирану в выходные

Американские военные готовы будут атаковать Иран в выходные, однако президент США еще не принял решения о проведении операции, сообщает CNN.

Военная операция США против Ирана может стартовать в ближайшие выходные, но решение об этом еще не принято главой Белого дома Дональдом Трампом, передает со ссылкой на источники CNN.

"Источники, знакомые с темой, сказали, что военные США готовы ударить по Ирану уже в эти выходные, но Трамп не принял окончательное решение, надо ли дать добро на такую акцию"

– CNN

Накануне в Белом доме прошло совещание с участием Трампа, посвященное прошедшим ранее на этой неделе ирано-американским переговорам в Женеве.

По данным источника телеканала, американский лидер много размышляет о том, каким будет оптимальное решение и обсуждает варианты с советниками.

В последние дни Соединенные Штаты увеличили военное присутствие на Ближнем Востоке, что, при необходимости, позволит провести длительную операцию против Ирана.

Почему США выбирают войну?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что решение о нападении американских войск на Иран действительно зависит сейчас исключительно от одного человека – президента США Дональда Трампа.

"Погода в Вашингтоне является весьма неустойчивой. Довольно часто все зависит от того, какое сегодня настроение у Дональда Трампа. Однако можно попробовать найти рациональные основания в решении выбрать военный сценарий в отношениях с Ираном вместо дипломатического. Во-первых, рейтинг президента Трампа продолжает снижаться, согласно всем опросам, несмотря на миролюбивый внешнеполитический курс последних недель. Он достиг минимального значения за истекший год. Причем нынешний рейтинг поддержки Трампа сейчас ниже, чем был у Джозефа Байдена после года правления и чем был у самого Трампа на первом году первого президентского срока", - прежде всего сказал Владимир Васильев.

"Во-вторых, исправлять эту ситуацию нечем: Администрации Трампа нечего записывать себе в успехи, нет каких-то прорывов ни в экономике, ни во внутренней политике, ни на внешнем контуре. Более того, не сыграла самая главная козырная внутриполитическая карта Трампа – борьба с нелегальной миграцией, там процесс застопорился, так как Министерство внутренней безопасности осталось без финансирования. Именно в борьбе с нелегалами Трампу традиционно сопутствовала общественная поддержка, а сегодня ее нет. В этих условиях администрация вполне может перебросить свое внимание с внутреннего контура, на внешний", - продолжил американист.

"Однако во внешней политике Администрации Трампа все еще нужны быстрые успехи, как это было в Венесуэле. В отношении Кубы взят курс на изматывание. Ситуация с Украиной весьма неопределенная, видимого прогресса нет. Это означает, что где-то Вашингтону нужно, выражаясь фигурально, стукнуть кулаком. Между тем в районе Ближнего и Среднего Востока сконцентрирована одна треть всей американской военно-морской мощи – вот весьма значительный военный кулак. В связи с этим складывается впечатление, что Вашингтон решил все-таки повторить венесуэльский сценарий, но теперь на Ближнем и Среднем Востоке", - обратил внимание он.

"Хочу отметить, что операция в Венесуэле разрабатывалась с помощью искусственного интеллекта. Возможно, удары против Ирана тоже спланированы с опорой на искусственный интеллект – поэтому, если операция начнется, могут быть те или иные сюрпризы. Американцы могут считать, что их атаки действительно принесут желаемый результат. Очень плохой признак – существенное изменение риторики Администрации Трампа. Если раньше ее представители говорили о мирных переговорах с Ираном и возможности компромисса, то теперь вновь идет разговор на языке ультиматумов: обязательный отказ от всей ядерной программы, баллистических ракет и поддержки ХАМАС, "Хезболлы" и хуситов", - добавил Владимир Васильев.

"Понятно, что Иран не может перед лицом американского давления капитулировать, а ультиматум США – де-факто капитуляция Исламской Республики. Если американцы заняли ультимативную позицию, угрожая сокрушительным ударом и понимая, что Тегеран на их условия не согласится, это означает, что вопрос о начале военных действий с высокой вероятностью уже предрешен. Единственное, из-за чего может колебаться Трамп – это риск затяжных военных действий. В том числе поэтому они сконцентрировали такую мощь в регионе, желая ограничиться мощным, но быстрым ударом по Ирану, один-два дня нанесения непоправимого ущерба ядерной и ракетной программам ИРИ", - сообщил эксперт.

"Я вижу, что в последние дни израильская печать и произраильское лобби в США с очень большими ожиданиями пишет о вероятной военной операции, называя ее долгожданным решительным действием Администрации Трампа. Более того, в этих статьях указано, что Дональду Трампу осталось принять лишь символическое решение, нажать кнопку или подписать приказ, так как курки уже взведены. Возможно, мы увидим боевые действия уже в субботу-воскресенье. По крайней мере, к этому надо готовиться", - призвал он.

Риски для США

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН отметил, что проведение операции против Ирана не обязательно поможет Администрации Трампа улучшить свое положение во внутренней политике.

"Наверняка начнутся обвинения со стороны оппонентов Республиканской партии, что Администрация Трампа не занимается внутренними проблемами, а тратит бюджет на войну на другом конце мира. Именно поэтому затяжка иранского конфликта станет тяжелой проблемой для Вашингтона. В прошлый раз американцы ограничились одной серией ударов в течение нескольких часов и заявили, что после этого от ядерной программы Ирана ничего не осталось. Позже выяснилось, что это далеко не так. Тогда Трамп решил не повторять атаку, чтоб дополнительные удары не подняли вопрос, что изначально Белый дом ввел американскую общественность в заблуждение", - напомнил Владимир Васильев.

"Но возможно, что сейчас Администрация Трампа будет действовать по принципу "бей чужих, чтобы свои боялись". Белому дому нужно показать, что он готов действовать решительно. Если каким-то образом те цели, которые ставит Вашинтгон в отношении Ирана, будут выполнены на 80-90%, тогда и Трамп, и его Администрация, и в целом республиканцы станут более жестко и бескомпромиссно говорить со своими оппонентами-демократами на внутриполитическом фронте. Если же Белый дом завязнет в иранском конфликте, это даст козыри в руки внутренней американской оппозиции, которая потребует что-то сделать с неуправляемостью Администрации Трампа", - сказал американист.

"По сути, Администрация Трампа сама себя загнала в угол этой концентрацией военной мощи на Ближнем и Среднем Востоке. Теперь она должна эту мощь как-то использовать, если продвижения в дипломатии нет. Нельзя же долгое время держать такую огромную силу с десятками тысяч военнослужащих, самолетами и ракетам в полной боевой готовности, а потом просто сказать: расходитесь по домам. Есть нормы управления вооруженными силами: чем больше сил вы концентрируете, тем в меньшей степени у вас остается пространство для политических игр и тем в большей степени начинает заявлять о себе сугубо военная логика", - заключил Владимир Васильев.