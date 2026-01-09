Азербайджан нарастил экспорт нефти в Турцию

Азербайджан с начала 2026 года почти в пять раз нарастил экспорт сырой нефти в братскую Турцию, свидетельствуют данные Государственного таможенного комитета страны.

Только в январе наступившего 2026 года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 41,8 тыс т сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму $19,5 млн, сообщили в Государственном таможенном комитете страны.

По сравнению с тем же периодом минувшего 2025 года, когда из Азербайджана в Турцию было экспортировано 8,6 тыс т нефти и нефтепродуктов на сумму $4,2 млн, в денежном выражении экспорт вырос на $15,3 млн или в 4,6 раза, а по объему - на 33,2 тыс т, или в 4,9 раза, передает Trend.

Всего за минувший январь из Азербайджана в 11 стран мира было экспортировано 2,643 млн ​​т нефти и нефтепродуктов на сумму $1,238 млрд.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года в денежном выражении это на $665 млн или на 34,9% меньше, однако в по объему поставок показатель вырос на 818 тыс т или на 23,6%, добавили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.