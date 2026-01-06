Азербайджанская нефть в Италии подорожала выше $65 за баррель

Азербайджанская легкая нефть марки Azeri Light поднялась сегодня в цене вслед за подорожанием эталонной марки Brent. В Италии она продается дороже $65 за баррель.

Согласно данным базы CIF в порту Аугуста (Италия) в пятницу утром азербайджанская марка нефти Azeri Light продавалась по $65,64 за баррель, что превышает цену четверга на $1,04.

Еще больше выросла за сутки цена на Azeri Light по данным базы FOB в порту Джейхан (Турция) – азербайджанская марка подорожала на $1,6 за баррель и сейчас торгуется по $63,86 за баррель.

Отметим, что эталонная марка Brent сегодня подорожала на $1,4 за баррель и продается по $62,93 за баррель.

Напомним, что среднегодовая цена Azeri Light в госбюджете Азербайджана в этом году определена в размере $65 за баррель. Таким образом, продажи в итальянском порту сейчас соответствуют бюджетным расчетам Баку.