Страны ОПЕК+ снизят максимальный уровень нефтедобычи в январе

Страны ОПЕК+ с "добровольными" ограничениями на добыче в первом месяце года начнут снижать максимально допустимый уровень добычи нефти. Добыча будет снижаться на 148 тыс баррелей в сутки.

Восемь стран ОПЕК+ снизят максимально допустимый уровень добычи нефти в январе на 148 тыс баррелей в сутки относительно предыдущего месяца. Решение принято на фоне нового графика компенсации излишней добычи.

По данным организации, суммарное сокращение добычи к февралю составит 441 тыс баррелей "черного золота".

Отмечается, что снижение затронет страны с "добровольными" ограничениями на добычу – это РФ, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман.

Ранее стало известно, что четыре страны ОПЕК+ должны компенсировать с декабря по июнь почти 4,57 млн баррелей в сутки сверхдобычи. Это Казахстан, Ирак, ОАЭ, Оман, наибольший "долг" у Казахстана – около 3,5 млн баррелей в сутки.