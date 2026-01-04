Вестник Кавказа

Страны ОПЕК+ снизят максимальный уровень нефтедобычи в январе

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Страны ОПЕК+ с "добровольными" ограничениями на добыче в первом месяце года начнут снижать максимально допустимый уровень добычи нефти. Добыча будет снижаться на 148 тыс баррелей в сутки.

Восемь стран ОПЕК+ снизят максимально допустимый уровень добычи нефти в январе на 148 тыс баррелей в сутки относительно предыдущего месяца. Решение принято на фоне нового графика компенсации излишней добычи. 

По данным организации, суммарное сокращение добычи к февралю составит 441 тыс баррелей "черного золота". 

Отмечается, что снижение затронет страны с "добровольными" ограничениями на добычу – это РФ, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман. 

Ранее стало известно, что четыре страны ОПЕК+ должны компенсировать с декабря по июнь почти 4,57 млн баррелей в сутки сверхдобычи. Это Казахстан, Ирак, ОАЭ, Оман, наибольший "долг" у Казахстана – около 3,5 млн баррелей в сутки.

