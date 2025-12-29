Ситуацию на нефтяном рынке обсудят страны ОПЕК+

Страны ОПЕК+ проведут сегодня онлайн-встречу. На ней будет принято решение о добыче нефти на февраль.

В воскресенье, 4 января, состоится встреча в онлайн-формате министров 8 стран-членов ОПЕК+, на которой будет обсуждаться текущая ситуация на нефтяном рынке.

Ее участники примут решение относительно своей политики по нефтедобыче.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны ОПЕК+ с большой долей вероятности не будут вносить корректировки в производственный план и оставят в силе решение о паузе в наращивании добычи в первом квартале 2026 года. Это связано с растущими свидетельствами профицита на мировом рынке.

Напомним, на первый квартал текущего года страны ОПЕК+ договорились приостановить дальнейшее увеличение добычи. На предыдущем заседание данное решение было сохранено.