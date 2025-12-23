Турция намерена исследовать шельфовую зону Сирии

Сирия и Турция планируют сотрудничать в сфере исследования морского побережья. Анкара намерена начать разведку шельфа соседней страны с 2026 года.

Турция проявляет интерес к морскому шельфу Сирии. Стороны намерены договориться об исследовании побережья арабской республики на предмет энергоресурсного потенциала с 2026 года, рассказал глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар.

"Мы планируем подписать конкретное соглашение по шельфу в 2026 году. После этого можем провести сейсмические исследования, чтобы понять, каким потенциалом обладает данный участок"

– Альпарслан Байрактар

Как отметил Байрактар, Анкара и Дамаск уже имеют договор о сотрудничестве в сфере энергетики. Соглашение по шельфу будет дальнейшим развитием взаимодействия сторон в этом направлении.

Глава ведомства подчеркнул, что договоренности касаются только разведки и не будут означать начала работ по добыче.