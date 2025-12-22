Азербайджан и Турция намерены довести товарооборот до $15 млрд

Между Азербайджаном и Турцией развиваются торговые отношения, стороны нацелены на достижение взаимного товарооборота в размере $15 млрд. Также в планах подписание соглашения о свободной торговле.

В Баку состоялся II Азербайджано-турецкий инвестиционный форум, на нем были озвучены планы по наращиванию взаимной торговли.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз сообщил на форуме, что в прошлом году товарооборот между Азербайджаном и Турцией составил $8 млрд, а в 2025 году возможно некоторое снижение товарооборота.

"Мы считаем, что это снижение носит временный характер. Наша цель - достичь целевого показателя торговли в $15 млрд, установленного нашими президентами. Мы уверены, что вместе с бизнес-сообществом сможем этого достичь"

– Джевдет Йылмаз

Он рассказал о развитии взаимных инвестиций – сформирован общий инвестиционный объем в $39 млрд.

Министр торговли Турции Омер Болат на форуме рассказал, что станет возможным подписание соглашения о свободной торговле между Турцией и Азербайджаном.

"В настоящее время технические группы двух стран проводят анализ и оценку воздействия соглашения о свободной торговле. Официальная позиция заключается в том, что станет возможным и подписание соглашения о свободной торговле между Турцией и Азербайджаном"

– Омер Болат