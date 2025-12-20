Азербайджан планирует поставлять Турции газ с месторождения "Абшерон"

Баку и Анкара обсуждают вопрос поставок газа с месторождения "Абшерон" с 2029 года. Запасы "голубого топлива" месторождения оцениваются в 350 млрд кубометров.

АР и Турция ведут переговоры о поставках газа с месторождения "Абшерон". Планируется, что Турция начнет получат "голубое топливо" с 2029 года, рассказал глава правительства Азербайджана Али Асадов.

"Вместе мы будем работать над полным раскрытием потенциала этого перспективного каспийского месторождения. Кроме того, продолжаются переговоры о начале экспорта газа с месторождения "Абшерон" в Турцию с 2029 года. SOCAR, являясь ключевым участником нашего энергетического сотрудничества, последовательно расширяет свою деятельность в Турции"

– Али Асадов

Асадов отметил углубление сотрудничества Баку и Анкары в сфере энергетики. По словам Асадова, этим летом турецкая TPAO стала владельцем 30% месторождения "Шафаг–Асиман", которое расположено на шельфе Каспия.

Напомним, что Азербайджан занимается освоением "Абшерона" с 1960-х годов. Запасы "голубого топлива" оцениваются в 350 млрд кубометров.