Турция укрепляет свои позиции на море

Турция начала строительство нового авианосца, который станет старшим братом TCG Anadolu, заявил на церемонии ввода в эксплуатацию морских платформ, поднятия флага и первой резки металла в Стамбуле президент страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию морских платформ, поднятия флага и первой резки металла на территории Командования Стамбульской военно-морской верфи, на которой заявил о том, что страна начала строительство нового авианосца длиной 300 м, который станет старшим братом TCG Anadolu.

"В каждом реализуемом нами проекте в сфере оборонной промышленности мы стремимся не только к разработке продукта, но и развитию всей экосистемы и производственных мощностей. Мы демонстрируем очень мощное присутствие во всех этих областях"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер подчеркнул: мощь турецкой армии определяют не только сухопутные войска, но и ее флот и военно-воздушные силы, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Сейчас благодаря полному циклу от исследований и разработок в сфере ВПК до серийного производства страна занимает 11-е место в мире по объему экспорта оборонной продукции, и он постоянно растет, рассказал Эрдоган.

Будут и другие хорошие новости, заверил он, пообещав поэтапно реализовывать проекты, которые усилят сдерживающую мощь республики на суше, на море, в воздухе ив киберпространстве, - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.