Новый мэр видит будущее Анапы в аграрном туризме и виноделии

Туризм, виноделие, садоводство вошли в число направлений, которые планирует развивать в Анапе новый мэр курорта Светлана Маслова.

В администрации Анапы поделились, что Маслова считает необходимым развивать различные сферы сельского хозяйства, в том числе виноделие, животноводство, садоводство, также в планах развитие на курорте аграрного туризма и поддержка местных фермеров.

Планируется сформировать эффективный и сбалансированный бюджет, который можно будет использовать на социальные проекты для горожан, такие как строительство и ремонт больниц и школ, улучшение качества дорог, озеленение территорий.

Также Маслова указала, что дополнительные средства будут привлекаться, в том числе за счет участия в нацпроектах, федеральных и региональных программах.