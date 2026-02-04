Армения не намерена действовать против России – Симонян

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заверил, что Ереван не будет делать ничего, что было бы направлено против Москвы.

Ереван ни в коем случае не намерен действовать против Москвы, такое заявление сделал спикер парламента Армении Ален Симонян на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в российской столице.

"Не хочу, чтобы было такое понимание здесь в России, что Армения пытается как-то делать что-то против России, мы делать против России, против дружеского нам союзного государства... хочу вас заверить, что... у нас такого восприятия нет и не будет"

– Ален Симонян

По словам председателя Нацсобрания Армении, такой поступок был бы неправильным с точки зрения всей сложившейся ситуации.

Политик обратил внимание на заинтересованность Армении в связях с Россией, подчеркнув, что в ином ключе этот вопрос никем не рассматривается.

Спикер армянского парламента также указал, что Ереван считает, что Армения должна остаться в составе ЕАЭС и Таможенного союза.

"Мы думаем, что мы можем найти вместе решение, которое будет выгодно обеим сторонам"

– Ален Симонян