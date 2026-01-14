ЕАЭС открывает свой рынок для ОАЭ, Монголии и Индонезии

По прогнозам руководства Евразийского экономического союза, уже в этом году заработают зоны свободной торговли между объединением и ОАЭ, Монголией и Индонезией.

Соглашения о зонах свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и ОАЭ, Монголией и Индонезией проходят процедуры ратификации и могут заработать в течение 2026 года, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Сегодня мы считаем, что мы обеспечили для наших товаропроизводителей доступ к рынку порядка 730 млн человек. Это уже очень серьезная цифра. И мы надеемся, что в ближайший примерно год эти все соглашения уже заработают"

- Алексей Оверчук

В минувшем году заработало полноформатное соглашение о зоне свободной торговли с Ираном, а также стартовали переговоры о зоне свободной торговли с Индией, однако пока конкретных результатов нет – параллельно Индия ведет активные переговоры и с другими регионами о создании ЗСТ, в том числе с Европейским союзом, отметил вице-премьер.

Окончательно решение будет принято после анализа того, как эти возможные соглашения будут влиять друг на друга, добавил Алексей Оверчук.