Грузия выбирает сотрудничество с Россией, а не санции ЕС

Грузия выбирает сотрудничество с Россией, а не санции ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отказ Грузии присоединиться к антироссийским санкциями Тбилиси объясняет прагматизмом. Как заявил спикер парламента, закупки топлива и муки из России выгоднее и предотвращают скачок цен.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили рассказал журналистам с какими последствиями столкнулась бы Грузия, если бы последовала совету Брюсселя ввести санкции против России.

"Евросоюз советовал нам ввести санкции против РФ, закрыть границу и не допускать прямые рейсы"

— Шалва Папуашвили

По мнению грузинской стороны, доверие Брюсселю в прошлом привело бы не к снижению, а к резкому росту цен. Как отметили в Тбилиси, тот факт, что часть муки и топлива импортируется из России, доказывает, что бизнес руководствуется выгодой и качеством.

"Если (…) мы закупали бы топливо из Европы, вот тогда все увидели бы, как растут цены"

— Шалва Папуашвили

