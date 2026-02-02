Отказ Грузии присоединиться к антироссийским санкциями Тбилиси объясняет прагматизмом. Как заявил спикер парламента, закупки топлива и муки из России выгоднее и предотвращают скачок цен.
Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили рассказал журналистам с какими последствиями столкнулась бы Грузия, если бы последовала совету Брюсселя ввести санкции против России.
"Евросоюз советовал нам ввести санкции против РФ, закрыть границу и не допускать прямые рейсы"
— Шалва Папуашвили
По мнению грузинской стороны, доверие Брюсселю в прошлом привело бы не к снижению, а к резкому росту цен. Как отметили в Тбилиси, тот факт, что часть муки и топлива импортируется из России, доказывает, что бизнес руководствуется выгодой и качеством.
"Если (…) мы закупали бы топливо из Европы, вот тогда все увидели бы, как растут цены"
— Шалва Папуашвили