400 тыс иностранцев обучается в России по итогам 2025 года – Минобрнауки РФ

В России обучается более 400 тыс иностранных студентов в высших учебных заведениях, они составляют около 8,5% от всех обучающихся по итогам 2025 года, сообщили в министерстве образования и науки РФ.

Всего в РФ обучаются студенты из 179 стран, большинство из них – представители стран СНГ, а также граждане Китая и Индии, уточнили в ведомстве.

В Минобрнауки также подчеркнули, что самой главной задачей в ходе обучения иностранцев в отечественных вузах является подготовка квалифицированных кадров для работы в их родных странах.

Кроме того, директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко проинформировала о том, какие направления в российских вузах наиболее популярны у иностранных студентов.

"К нам в основном едут те, кто ориентируется на соотношение цены и качества, а не на элитные образовательные траектории (…) они прежде всего выбирают медицинские специальности в российских вузах. Это связано с острой нехваткой врачей в этих странах"

– Татьяна Клячко

К 2030 году в РФ будут обучаться примерно 450 тыс человек, предположила Клячко в ходе интервью "Коммерсант".

Тем не менее, нельзя абсолютно сказать, что Россия находится "среди глобальных экспортеров высшего образования" в настоящее время.