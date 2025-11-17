Вестник Кавказа

Генсек ШОС: доля нацвалют в расчетах растет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Во взаиморасчетах внутри ШОС возрастает использование нацвалют, что повышает экономические связи, поделился генсек организации.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев рассказал о росте использования национальных валют во взаиморасчетам между государствами ШОС.

"В последние годы в ШОС последовательно растет удельный вес национальных валют в расчетах, что играет важную роль в укреплении экономических связей и снижении зависимости от какой-то одной валюты. Ряд стран ШОС уже активно используют в расчетах национальные валюты"

– Нурлан Ермекбаев

По его словам, передает РИА Новости, переход на нацвалюты требует времени, процесс перехода связан с различными факторами, в последние три года в ШОС проводилась соответствующая работа.

"В 2022–2025 годах в этих целях стороны реализовывали Дорожную карту государств-членов ШОС по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах"

– Нурлан Ермекбаев

