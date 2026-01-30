Мехрибан Алиева поздравила молодежь Азербайджана с праздником

День молодежи отмечается 2 февраля в Азербайджане, Мехрибан Алиева поздравила соотечественников с праздником и выразила надежду, что молодежь всегда будет радовать азербайджанский народ.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня молодежи, который отмечается в республике сегодня.

"Уверена, что азербайджанская молодежь всегда будет радовать наш народ своими успехами, победами и достижениями и внесет достойный вклад в развитие нашей страны"

– Мехрибан Алиева

День молодежи отмечается в Азербайджане с 1997 года, когда азербайджанский общенациональный лидер, президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев подписал распоряжение, согласно которому 2 февраля, в день проведения Форума молодежи в республике, был объявлен Днем молодежи Азербайджана.

Первый азербайджанский Форум молодежи был проведен 2 февраля 1996 года.