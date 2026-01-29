В Москве рассказали о культуре Азербайджана

Культурное мероприятие "Азербайджан - страна тысячи цветов" состоялась в стенах посольства Азербайджана в Москве. Гости могли ознакомиться с национальными костюмами, блюдами и музыкой страны.

В дипмиссии Азербайджана в Москве прошло мероприятие "Азербайджан - страна тысячи цветов", посвященное культуре страны.

В рамках мероприятия, которое было организовано посольством и Международным женским клубом, прошла демонстрация национальных костюмов с характерными для каждого региона Азербайджана особенностями. На сцене были показаны музыкальные и танцевальные номера. Гости мероприятия также могли попробовать блюда национальной кухни.

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев заявил, что на культурное многообразие республики повлияло множество факторов. Это сочетание горных областей с равнинами, различные климатические зоны, а также этническое многообразие.