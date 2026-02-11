Перелеты в Турцию из РФ стали популярнее в три раза – "Купибилет"

В начале 2026 года россияне нарастили спрос на авиабилеты в Турцию на предстоящий летний сезон. Наиболее популярен Стамбул, почти половина всех проданных в Турцию билетов приходится на этот город.

В том году россияне активнее бронируют билеты в Турцию на лето, чем в прошлом году – спрос вырос втрое, следует из исследования сервиса "Купибилет".

"За первый квартал 2026 года российские туристы купили в три раза больше билетов в Турцию на летние месяцы, чем за тот же период годом ранее. При этом средняя стоимость перелета в одну сторону снизилась с 19 тыс рублей в 2025 году до 17 тыс рублей в 2026 году"

– исследование

В компании назвали самые популярные для перелета города Турции: Стамбул – 46% всех бронирований, Анталья – 9%. Билеты в Анталью при этом сейчас обходятся россиянам дороже всего – в среднем 23,3 тыс рублей. По сравнению с прошлым годом, спрос на нее упал – с 25% до 9%. Спрос на билеты в Стамбул, напротив, вырос на 7%, отметили аналитики, пишет ТАСС.

"Таким образом, при общем трехкратном росте спроса на Турцию мы наблюдаем перераспределение: доля курортного направления сократилась, но средний чек на нем вырос, что указывает на смещение спроса в сторону более раннего и осознанного планирования"

– исследование