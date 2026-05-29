Трамп: ядерная программа – основная тема сделки с Ираном

Готовящееся соглашение с Ираном по большей части посвящено иранской ядерной программе, рассказал президент США.

Глава Белого Дома Дональд Трамп заявил, что сделка с Тегераном в основном связана с ядерной программой, он опроверг сообщения CNN о том, что разрабатываемое соглашение якобы не включает иранский атом.

"В фейковых новостях на CNN заявили, что в моей иранской ядерной сделке нет упоминания о ядерном оружии, хотя на самом деле в ней очень четко говорится, что у Ирана не будет ядерного оружия... По сути, именно об этом и идет речь в большей части соглашения"

– Дональд Трамп

Накануне американский лидер в интервью телеканалу Fox News поведал, что американо-иранские переговоры продвигаются.

"Я считаю, что медленно, но верно мы приближаемся к варианту, при котором мы получим то, что хотим"

– Дональд Трамп

Он добавил, что могут возобновиться боевые действия, если иранское руководство не пойдет на сделку.

Согласно информации портала Axios, в пятницу глава Белого дома выдвинул на совещании в Вашингтоне новые идеи, которые ужесточат условия соглашения.