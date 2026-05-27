В Тбилиси вырос рынок жилья – за месяц продано 3,6 тыс квартир

В Тбилиси заметно ускорился рост рынка жилья: если в прошлом году он составлял всего около 3%, то в апреле этого года показатель приблизился к 13%. Преимущественно растут продажи в новостройках, а вместе с ними увеличиваются и цены на квартиры в грузинской столице.

Компания Colliers Georgia опубликовала данные о состоянии рынка недвижимости в Тбилиси, согласно которым наблюдается рост спроса на жилые квартиры: в прошлом месяце в столице Грузии гражданами и гостями республики было приобретено 3,6 тыс квартир, что почти на 13% выше продаж апреля 2025 года.

При этом основной рост происходит за счет новостроек – в этом секторе продажи поднялись в годовом выражении на 14,5%, в то время как на вторичном рынке рост составил лишь 6%.

Квартиры в Тбилиси заметно подорожали, поскольку общая сумма продаж увеличилась на 28%, достигнув $310 млн. Таким образом, в пересчете на текущий курс рубля средняя цена проданной в апреле квартиры в грузинской столице – около 6 млн рублей.

