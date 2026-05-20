Глава ВОЗ: закрытие границ не остановит Эболу

Закрытие границ не поможет в остановке распространения вируса Эбола, эпидемия которого наблюдается в Конго, об этом рассказал глава ВОЗ.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что закрытие границ с Демократической Республикой Конго (ДРК), где распространяется Эбола, не будет эффективной мерой против эпидемии.

"Как вы знаете, ВОЗ не рекомендует запрещать въезд, потому что это не приносит большого эффекта. Это может замедлить распространение (вируса Эбола), возможно, позволит выиграть несколько дней, но не больше"

– Гебрейесус

Он добавил, что эффективнее сдержать распространение вируса помогут санитарные меры, а также необходимая поддержка в очаге заболевания.

Границу с ДРК закрыли из-за Эболы Руанда и Уганда, Замбия ввела строгий медицинский контроль на границе.