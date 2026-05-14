Вспышки хантавируса и Эболы 2026: новая эпидемия грозит миру?

Чем отличается эпидемия от пандемии, что такое хантавирус простыми словами, сколько зараженных хантавирусом было на круизном лайнере, что опаснее - хантавирус или коронавирус, что известно о вспышке Эболы 2026, каковы симптомы Эболы и как она передается, а также будет ли новая эпидемия в мире?

В мае международное сообщество столкнулось с двумя чрезвычайными ситуациями в сфере здравоохранения: вспышкой хантавируса на трансатлантическом круизном лайнере и стремительным распространением редкого штамма Эболы в Африке. Эти события, происходящие на фоне сокращения финансирования программ общественного здравоохранения и роста недоверия к вакцинам, заставляют вновь обратиться к фундаментальным вопросам о различиях между вирусами, их потенциале к распространению и готовности человечества к новым вызовам.

Чем отличается эпидемия от пандемии?

Разграничение этих понятий имеет ключевое значение для понимания масштаба угрозы. Эпидемия характеризуется распространением инфекционного заболевания среди значительного числа людей в пределах определенного сообщества, региона или страны в конкретный период времени. Пандемия представляет собой качественно иной уровень: это эпидемия, которая распространяется на обширные территории, пересекает международные границы и поражает большое количество людей в глобальном масштабе. В основе различия лежат не только географический охват, но и способность вируса к устойчивой передаче от человека к человеку в широких масштабах. Именно этот фактор стал определяющим в том, что ни хантавирус на круизном судне, ни текущая вспышка Эболы не были классифицированы как пандемии, несмотря на введение режима ЧС.

Что такое хантавирус простыми словами?

Хантавирусы - это семейство вирусов, вызывающих у человека два основных заболевания: хантавирусный легочный синдром (ХЛС), поражающий легкие с уровнем летальности около 40%, и геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), поражающую почки, со смертностью от 1% до 15%. Природным резервуаром инфекции служат грызуны, которые выделяют вирус с мочой, слюной и пометом; заражение человека происходит преимущественно при вдыхании частиц высохших выделений.

В начале мая на круизном судне, вышедшем 1 апреля из аргентинского порта Ушуайя, была зафиксирована первая в истории вспышка хантавируса в условиях круизного лайнера. Возбудителем стал андийский штамм - единственный среди хантавирусов, для которого документально подтверждена ограниченная передача от человека к человеку при тесном и длительном контакте.

Хантавирус 2026 - сколько зараженных?

По состоянию на 19 мая на судне было зарегистрировано 11 случаев заражения хантавирусом, девять из которых подтверждены лабораторно. Жертвами инфекции стали три человека: супружеская пара из Нидерландов, которые, по мнению эпидемиологов, первыми подверглись воздействию вируса во время пребывания в Южной Америке, а также немецкий турист. Всего на борту находилось около 150 пассажиров и членов экипажа из 23 стран.

После того как судно встало на якорь у Канарских островов, была проведена масштабная международная операция по эвакуации и репатриации, в ходе которой пассажиры были вывезены некоммерческими авиарейсами более чем в 20 стран для прохождения карантина. Экипаж и медицинский персонал, остававшиеся на борту, были доставлены в порт Роттердама в Нидерландах, где судно будет проходить дезинфекцию. Для членов экипажа, которые не могут быть немедленно репатриированы, в порту были установлены специальные карантинные контейнеры.

Какова вероятность распространения хантавируса?

Цепочка передачи хантавируса принципиально отличается от механизмов распространения респираторных вирусов, что и определяет невозможность возникновения пандемии, вызванной этим возбудителем. Классический путь заражения - вдыхание находящихся в воздухе частиц высохших экскрементов инфицированных грызунов. Природный резервуар вируса в Европе отсутствует, поэтому передача от грызунов человеку в этом регионе не ожидается.

Что касается передачи от человека к человеку, то она возможна только для андийского штамма и требует тесного и длительного контакта. Именно поэтому риск для широких слоев населения оценивается как низкий, даже с учетом того, что вирус был завезен в несколько стран мира пассажирами круизного лайнера. Длительный инкубационный период (до восьми недель) в данном случае является преимуществом с точки зрения эпидемиологического контроля, поскольку позволяет установить карантин для контактных лиц до появления симптомов и эффективно прервать цепочку передачи.

ВОЗ, оценивая ситуацию на середину мая 2026 года, сохраняет оценку риска для глобального населения как низкую. Дополнительные случаи заражения могут возникать среди пассажиров и членов экипажа, подвергшихся воздействию до введения мер сдерживания, но после высадки и применения контрольных мер риск дальнейшей передачи значительно снижен.

Важное научное заключение было сделано вскоре после вспышки: Институт Пастера во Франции провел полное секвенирование вируса, выделенного у французской пассажирки, и установил, что он идентичен вирусам, циркулирующим в Южной Америке, и не имеет никаких новых мутаций, которые могли бы сделать его более заразным или более опасным. Геномный анализ показал примерно 97-процентное сходство с некоторыми вирусами Андес, циркулирующими в Южной Америке, включая штаммы, выявленные у грызунов. Это означает, что мир столкнулся не с новым патогеном-мутантом, а с известным вирусом, вспышка которого произошла в нетипичных условиях.

Что опаснее: хантавирус или коронавирус?

Сравнение хантавируса и коронавируса SARS-CoV-2 выявляет фундаментальные различия, которые напрямую определяют их пандемический потенциал. Оба вируса относятся к РНК-содержащим, однако на этом их сходство практически заканчивается.

Ключевое различие кроется в структуре и механизме проникновения в клетки. Коронавирус имеет выступающий спайковый белок, придающий ему вид короны, который адаптирован для легкого присоединения к рецепторам ACE2. Эти рецепторы в изобилии присутствуют в верхних дыхательных путях - носу и горле, что делает вирус чрезвычайно заразным. При кашле или чихании инфицированный человек выделяет множество аэрозольных частиц, которые окружающие могут вдохнуть.

Хантавирус, напротив, имеет оболочку из гликопротеинов, образующих решетчатый узор, которые связываются не с ACE2, а с β3-интегринами - рецепторными белками, расположенными глубоко в легких и на внутренней оболочке кровеносных сосудов. Это означает, что для заражения требуется проникновение вируса в нижние дыхательные пути, а при кашле или чихании выделяется значительно меньше вирусных частиц. Кроме того, COVID-19 является вирусом с положительной цепью РНК и начинает репликацию немедленно после проникновения в клетку, имея короткий инкубационный период от 2 до 14 дней. Хантавирусы относятся к вирусам с отрицательной цепью РНК, им требуется дополнительный шаг для начала репликации, а инкубационный период значительно длиннее - от 1 до 8 недель.

Таким образом, коронавирус значительно опаснее в контексте скорости и легкости распространения, что и привело к пандемии. Хантавирус представляет серьезную угрозу для заразившегося человека из-за высокой летальности, но его пандемический потенциал крайне низок. Важно отметить, что в отличие от COVID-19, который обычно лучше контролируется у ранее здоровых людей, хантавирусы способны вызывать тяжелые инфекции именно у здоровых молодых людей.

Что известно о вспышке Эболы 2026?

В середине мая в связи со вспышкой болезни в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде, вызванной вирусом Эбола, ВОЗ объявила ЧС международного значения в области общественного здравоохранения. Это уже 17-я вспышка Эболы в ДРК с момента открытия вируса в 1976 году.

Первые сигналы о заболевании с высокой летальностью в провинции Итури на северо-востоке ДРК поступили в ВОЗ 5 мая. Лабораторный анализ подтвердил, что возбудителем является вирус Бундибугио - один из видов ортоэболавирусов, впервые выявленный в Уганде в 2007 году. К 19 мая число погибших в ДРК достигло приблизительно 131 человека при более чем 500 предполагаемых случаях заражения. Тревожным фактором стало распространение инфекции за пределы эпицентра: два лабораторно подтвержденных случая завоза были выявлены в Уганде, один из заболевших скончался в больнице Кампалы.

Ситуацию серьезно осложняет отсутствие зарегистрированной вакцины или лечения против штамма Бундибугио, уровень летальности которого достигает 50%. Все существующие препараты, включая лицензированную вакцину Ervebo компании Merck, а также моноклональные антитела, разрабатывались против заирского штамма, который является наиболее распространенным. Генетическая структура вируса Бундибугио значительно отличается от других ортоэболавирусов, поэтому эффективность существующих средств против него не подтверждена.

Тем не менее научное сообщество ищет возможности для экстренного реагирования. Данные небольшого исследования на приматах (2011), указывают на возможную перекрестную защиту, которую может обеспечивать вакцина Ervebo против вируса Бундибугио. Однако эти результаты получены в экспериментах на животных, и однозначных доказательств эффективности у людей нет. В связи с этим эксперты собрались для обсуждения вариантов применения существующих вакцин в условиях текущей вспышки, а ВОЗ заявила о готовности приступить к клиническим испытаниям вакцин против штамма Бундибугио в ДРК.

Каковы симптомы Эболы и как она передается?

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, характеризуется тяжелым течением с высокой вероятностью летального исхода. Инкубационный период составляет от 2 до 21 дня. Первые симптомы напоминают грипп: внезапное повышение температуры, сильная слабость, мышечные боли. Затем развиваются рвота, диарея, а в тяжелых случаях - внутренние и внешние кровотечения. Смерть обычно наступает от полиорганной недостаточности.

Вирус передается через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированного человека, а также через загрязненные предметы, включая постельное белье и одежду. Человек становится заразным только после появления симптомов, что облегчает выявление и изоляцию заболевших. Природным резервуаром вируса считаются плодоядные летучие мыши, от которых инфекция может передаваться другим животным и человеку.

Будет ли новая эпидемия в мире?

Вопрос о новой пандемии продолжает оставаться предметом пристального внимания мирового сообщества. Принято считать, что это не вопрос вероятности, а вопрос времени. Однако глобальная готовность к будущим угрозам вызывает растущую обеспокоенность. ВОЗ испытывает серьезный финансовый кризис, вызванный сокращением финансирования со стороны доноров. Программный бюджет организации на 2026-2027 годы был установлен на уровне, который на 9% ниже предыдущего, что привело к вынужденному свертыванию ряда важнейших программ, включая мониторинг и обеспечение готовности к пандемиям.

Параллельно с этим пандемическое соглашение, призванное обеспечить скоординированный глобальный ответ на будущие угрозы, столкнулось с серьезными препятствиями. Члены ВОЗ не смогли достичь консенсуса по системе доступа к патогенам и совместного использования выгод. Развитые и развивающиеся страны расходятся во мнениях относительно механизмов справедливого распределения вакцин и других продуктов, созданных на основе предоставленных генетических данных и образцов. Переговоры зашли в тупик, и завершение работы над соглашением откладывается на год или более.

Дополнительным дестабилизирующим фактором стало сокращение инвестиций в разработку вакцинных платформ. В августе прошлого года Министерство здравоохранения и социальных служб США аннулировало контракты и гранты на сумму около $500 млн, предназначенные для разработки мРНК-вакцин против новых патогенов, пандемического гриппа и других инфекций. Одновременно с этим были прекращены или ограничены гранты на исследования причин нерешительности в отношении вакцинации, что, по мнению экспертов в области общественного здравоохранения, создает опасный пробел в понимании и противодействии этому явлению.

Однако пандемия COVID-19 не прошла бесследно: мировое сообщество извлекло из нее ряд важных уроков и реализовало конкретные инициативы. В 2022 году ВОЗ совместно со Всемирным банком запустила Фонд борьбы с пандемиями, который по состоянию на начало 2026 года предоставил грантовое финансирование на сумму более $1,2 млрд и также помог привлечь $11 млрд на поддержку десятков проектов в почти 100 странах, направленных на расширение эпиднадзора, укрепление лабораторных сетей и обучение персонала. В 2023 году был создан Глобальный корпус по ЧС в области здравоохранения для оперативного развертывания поддержки в странах, переживающих кризисы.

Способность научного сообщества к стремительной мобилизации, продемонстрированная во время коронавирусной пандемии, когда эффективные вакцины были созданы менее чем за год, остается важнейшим достижением, на которое можно опираться в будущем. Технологические платформы, в частности мРНК-вакцины, позволяют значительно быстрее разрабатывать вакцины-кандидаты, чем традиционные методы. Однако без устойчивого финансирования и международной координации эти достижения могут оказаться недостаточными перед лицом нового патогена.

Текущие вспышки хантавируса и Эболы следует рассматривать как своевременное напоминание о том, что инфекционные угрозы никуда не исчезли. Они становятся более частыми и сложными, в то время как мир, по мнению многих экспертов, остается в значительной степени неготовым к новой пандемии. Поддержание и укрепление систем эпиднадзора, инвестиции в научные разработки и преодоление кризиса общественного доверия - вот три ключевых направления, от которых зависит, насколько тяжелыми окажутся последствия следующей глобальной вспышки.