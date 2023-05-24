5 страшных эпидемий древности, изменивших мир

Эпидемии были одной из главных угроз для древних цивилизаций. Неизвестные болезни с высокой степенью контагиозности вызывали огромные потери, а также приводили к социальным и экономическим изменениям. Расскажем о 5 страшных эпидемиях древности, изменивших мировую историю: где и когда они произошли и как ослабляли целые цивилизации.

В настоящее время ученые обладают гораздо более обширными знаниями о причинах возникновения эпидемий, а также эффективных способах их предотвращения и лечения, в то время как в прошлом человечество было практически беззащитно перед лицом этих угроз.

Хеттская чума: молитва царя о спасении

Что произошло : эта эпидемия заставила царя возносить молитвы разгневанным богам

: эта эпидемия заставила царя возносить молитвы разгневанным богам Где: Хеттское царство

Хеттское царство Когда : XIV век до н. э.

: XIV век до н. э. Причина: скорее всего туляремия (малая чума)

Примерно в 20-х годах XIV века до н. э. державу хеттов охватила вспышка неизвестной болезни, которая длилась два десятилетия. Хеттский царь Мурсили II считал, что эта эпидемия была вызвана карой богов из-за нарушения его отцом договоренностей с Египтом. Хетты заразились болезнью от взятых в плен египетских солдат. Сведения об этом дошли до наших дней, благодаря обнаружению на территории древней Хаттусы глиняных табличек с летописями. Кроме того, ученые считают, что хеттская чума была первым зарегистрированным случаем биологической войны, так как хетты отправили зараженных туляремией баранов пытающимся захватить их войскам царства Арцава. Болезнь сильно уменьшила население царства хеттов, в том числе унеся жизнь брата и отца Мурсили, Суппилулиумы I. Отчаянные молитвы царя о том, чтобы боги прекратили распространение болезни, представляют собой один из самых ранних зафиксированных доказательств эпидемии.

Афинская чума: первая европейская эпидемия

Что произошло: неизвестная болезнь опустошила самый могущественный город-государство Древней Греции

неизвестная болезнь опустошила самый могущественный город-государство Древней Греции Где: Афины, Греция

Афины, Греция Когда: 430-425 годы до н. э.

430-425 годы до н. э. Причина: неизвестна, возможно, брюшной тиф

В 430 г. до н. э., когда воины Спарты осаждали Афины на протяжении 40 дней, за стенами города, заполненного беженцами со всей Аттики, вспыхнула таинственная болезнь. По словам историка Фукидида, в город она проникла через городской порт, предположительно из Эфиопии. Эта вспышка продолжалась пять лет, убив четверть населения Афин. Симптомы включали лихорадку, болезненные язвы, диарею. Хотя точный диагноз остается предметом споров историков-эпидемиологов, теории варьируются от брюшного тифа до вирусной геморрагической лихорадки. Эта эпидемия значительно ослабила Афины во время Пелопоннесской войны, способствуя окончательной победе Спарты.

Антонинова чума: первая пандемия

Что произошло: смертоносная вспышка болезни, которая поставила на колени могущественную империю

смертоносная вспышка болезни, которая поставила на колени могущественную империю Где: Римская империя

Римская империя Когда: 165-180 годы н. э.

165-180 годы н. э. Причина: вероятнее всего, оспа, но возможен вариант кори

Антонинова чума, которую также называют чумой Галена (греческий врач), поразила Римскую империю в 165 году н. э., когда из Месопотамии вернулись солдаты. Считается, что эпидемия разразилась во время осады Селевкии (современный Ирак). Эпидемия продолжалась 15 лет, повторившись снова в 189 году. Названная в честь правившего в 161-180 годах императора Марка Аврелия Антонина, новая вспышка болезни уносила до 2 тысяч жизней ежедневно в одном только в Риме. По оценкам ученых, по всей империи за те годы погибло около 7,5 млн человек (около 10% населения Римской империи). Подобная потеря населения привела к серьезной нехватке солдат и рабочей силы, ознаменовав начало упадка Римской империи. Считается, что Антонинова чума была первой в мире пандемией.

Киприанова чума: катастрофа Римской империи

Что произошло: эта эпидемия уносила около 5 тысяч жизней в день

эта эпидемия уносила около 5 тысяч жизней в день Где : Римская империя

: Римская империя Когда : 249-262 годы н. э.

: 249-262 годы н. э. Причина: неизвестна, возможно, оспа или один из вирусов, вызывающих геморрагическую лихорадку

Эта болезнь была названа в честь епископа Киприана Карфагенского, который первым задокументировал ее симптомы. Киприанова чума появилась в Эфиопии около 250 г. н. э., прежде чем распространиться по всей Римской империи через Александрию. Болезнь - либо оспа, либо вирусная геморрагическая лихорадка - вызывала у жертв кровотечения, рвоту, сыпь и сильную диарею. К вирусам, вызывающим такую лихорадку, например, относятся Эбола и Марбург. На протяжении почти 20 лет эпидемия опустошала как римские города, так и сельскую местность, поспособствовав периоду серьезной политической и экономической нестабильности, известному как кризис Римской империи III века.

Юстинианова чума: рождение первой чумной пандемии

Что произошло : первая в истории чумная эпидемия опустошила Византийскую империю

: первая в истории чумная эпидемия опустошила Византийскую империю Где: Европа, Средиземноморье, Ближний Восток

Европа, Средиземноморье, Ближний Восток Когда: 541-549 годы н. э.

541-549 годы н. э. Причина: бубонная чума

Константинополь был одним из важнейших городов в поздней империи, но ситуация резко изменилась к худшему, когда разразилась эпидемия чумы. Первый случай был задокументирован в 541 году н. э. в египетском порту Пелусий. В том же году крысы, переносившие зараженных блох, прибыли в Константинополь на кораблях с зерном из Египта. Это ознаменовало начало первой задокументированной пандемии бубонной чумы. Только в Константинополе болезнь на пике убивала до 5 тысяч человек в день, тела скапливались на площадях. Сам император Юстиниан заразился, но выжил. Эпидемия выкосила население города, парализовала сбор налогов и положила конец мечтам Юстиниана о воссоединении Римской империи. Юстинианова чума была первой вспышкой эпидемии, которая продолжала повторяться до середины VIII века. Считается, что это была одна из самых смертоносных пандемий в истории человечества, так как за два столетия по разным оценкам от чумы погибло 15-100 млн человек (25-60% населения Европы на тот момент).