ВОЗ: миру грозит пандемия страшнее коронавируса

Опубликовано: 6:57, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Существует угроза появления нового вируса или инфекции, который приведут к более страшной пандемии, чем коронавирус. В ВОЗ призывают весь мир готовиться к такому сценарию.

Пандемия коронавируса официально перестала быть чрезвычайно ситуацией, заболеваемость стихла, но нужно быть готовыми к более смертоносной пандемии, предупреждают в ВОЗ.

Статус ЧС по пандемии COVID-19 был снят ВОЗ 5 мая 2023 года, спустя более чем три года с эпидемии этого вируса. Отмена пандемии не означает, что новых опасных и смертельных подвидов коронавируса не появится, напоминают в организации. Кроме того, не исключена новая, более опасная глобальная пандемия.

"Остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом"

– глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус

По его словам, мировому сообществу нужно готовиться к такому варианту развития событий и иметь возможность коллективно отреагировать на смертоносную угрозу.