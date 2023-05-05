В ВОЗ рассказали о завершении ЧС, но не пандемии коронавируса

Опубликовано: 18:23, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Текущая ситуация с коронавирусом в мире, хоть и вышла из фазы кризиса, по-прежнему требует бдительности, отметили в ВОЗ. Режим ЧС отменен, но пандемия продолжается.

ЧС по Covid-19 в здравоохранении завершилась, заявили в ВОЗ, предупредив однако, что пандемия коронавируса все еще продолжается, а когда она прекратится, спрогнозировать невозможно.

Такое заявление, в частности, сделал глава программы ВОЗ по ЧС.

"Не думаю, что будет период, когда мы сможем сказать, что пандемия завершилась"

— Майкл Райан

Представитель ВОЗ обратил внимание на то, что коронавирус по-прежнему циркулирует среди людей по всему миру.

Эксперт организации Мария ван Керкхове пояснила, что страны должны интегрировать борьбу с ковидом в свои системы здравоохранения.

Она указала на продолжающиеся мутации вируса, напомнив, что он уносит тысячи жизней каждую неделю, так что бдительность терять нельзя.

Напомним, режим ЧС по коронавирусу в мировом здравоохранении был введен в конце января 2020 года. Пандемия была объявлена 11 марта.