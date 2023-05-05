В ВОЗ рассказали о завершении ЧС, но не пандемии коронавируса

ЧС по Covid-19 в здравоохранении завершилась, заявили в ВОЗ, предупредив однако, что пандемия коронавируса все еще продолжается, а когда она прекратится, спрогнозировать невозможно.
Такое заявление, в частности, сделал глава программы ВОЗ по ЧС.
"Не думаю, что будет период, когда мы сможем сказать, что пандемия завершилась"
— Майкл Райан
Представитель ВОЗ обратил внимание на то, что коронавирус по-прежнему циркулирует среди людей по всему миру.
Эксперт организации Мария ван Керкхове пояснила, что страны должны интегрировать борьбу с ковидом в свои системы здравоохранения.
Она указала на продолжающиеся мутации вируса, напомнив, что он уносит тысячи жизней каждую неделю, так что бдительность терять нельзя.
Напомним, режим ЧС по коронавирусу в мировом здравоохранении был введен в конце января 2020 года. Пандемия была объявлена 11 марта.