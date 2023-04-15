Штамм Арктур: будет ли новая пандемия коронавируса?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Через три года после того, как ВОЗ объявила пандемию коронавируса, угроза заболевания по-прежнему нависает над миром. В марте этого года, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус предположил, что в 2023 году пандемия завершится. Но судя по очередной вспышке в Индии, возможно, Гебреисус поторопился с оценкой ситуации.

Пандемия коронавируса, начавшаяся в 2019 году не спешит ослаблять хватку, по крайней мере в Индии, которая в очередной раз оказалась в центре вспышки заразного заболевания. Сегодня Индия сообщила о более 11 тыс. заболевших, однако пока нет никаких оснований полагать, что новый штамм коронавирусной инфекции опаснее, чем предыдущий. Что известно о новом варианте коронавируса?

Как называется новый штамм?

Новый штамм коронавируса, появившийся в марте этого, получил неформальное название ”арктур”. 30 марта Всемирная организация здравоохранения присвоила арктуру название XBB.1.16 и статус ”варианта под наблюдением”.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое арктур?

Арктур - комбинация двух предыдущих субвариантов омикрона. По информации ВОЗ, на сегодняшний день, это самый заразный ковид из всех. Новый штамм коронавируса пережил многочисленные мутации генетического кода, в результате чего его способность к передаче от человека к человеку увеличилась. Сейчас основным вариантом коронавируса по-прежнему остается омикрон, при этом процент заболеваемости "арктуром" вырос с 21,6 в феврале до 35,8 в марте.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Насколько заразен новый штамм коронавируса?

Ученые из Японии, занимающиеся исследованием нового штамма, утверждают, что он заразнее "кракена", который появился осенью прошлого года, в 1,2 раза. Одна из проблем при заражении "арктуром" заключается в том, что иммунная система человека не сразу распознает его как вирус, а мутации усиливают его эффективность. Поскольку новый штамм ковида стремительно распространяется в по Индии, велика вероятность того, что в скором времени он охватит весь мир.

В каких странах был обнаружен новый штамм?

Первый случай заражения новым штаммом "арктур" был зафиксирован в январе на Индийском субконтиненте. С тех пор о случаях заражения сообщили более 20 стран, в том числе США, Сингапур, Австралия, Великобритания, Непал и Индия. В Индии больше всего заболевших - почти 50 тыс. человек. По сообщениям индийской Times of India, число заболевших среди детей до 12 лет тоже значительно увеличилось. В 2021 году ковид в Индии унес жизни более 4,5 млн человек. Тогда большинство жителей страны пострадало от штамма "дельта".

Сейчас в некоторых штатах Индии был повторно введен масочный режим, что вызвало обеспокоенность общественности. Однако министр здравоохранения страны Мансух Мандавайя призвал граждан не беспокоиться, поскольку несмотря на вспышку коронавируса, число госпитализаций значительно не увеличилось.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие симптомы у нового штамма коронавируса?

Большинство симптомов нового штамма "арктур" аналогичны предыдущим вариантам ковида:

кашель

затрудненное дыхание

лихорадка

высокая температура

насморк

боль в горле

высокая утомляемость

головная боль и боль в мышцах

дискомфорт в области живота

тошнота

диарея.

Многие из тех, кто заразился новым штаммом XBB.1.16 жалуются на то, что у них чешутся глаза. Также сообщается о проявлениях конъюнктивита. Симптомы нового варианта коронавируса могут проявляться как умеренно, так и в острой форме.

Поможет ли вакцина от нового штамма коронавируса?

По данным отчетов и исследований, которые имеются на сегодняшний день, хотя новый штамм и может спровоцировать повторное заражение коронавирусом, он вряд ли способен преодолеть иммунологический барьер тех, кто привит. Иммунологический барьер защищает от развития более серьезных симптомов и необходимости госпитализации.

Тем не менее ученые из Японии, которые занимаются изучением "арктура", предупреждают, что новый вариант коронавируса крайне резистентен к широкому спектру антител, применяемых против вируса. По их словам, способность арктура избегать иммунного ответа организма (иммунный ответ - это реакция иммунной системы тела на чужеродный организм) аналогична той, что наблюдается для штамма "кракен".

Профессор Ян Джонс из Редингского университета напоминает о том, что со временем вирус эволюционирует и становится более заразным, но при этом число госпитализаций не увеличивается. Люди будут ощущать симптомы, но при этом само заболевание будет проходить в относительно легкой форме.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Группы риска коронавируса

Как и в случае с другими вариантами ковида, "арктур" представляет наибольшую опасность для определенных групп риска, в основном тех, кто страдает хроническими заболеваниями, в том числе:

сердечно-сосудистыми

бронхолегочными

онкологическими

диабетом.

Кроме того, коронавирусная инфекция опасна для людей пожилого возраста, а также для тех, чей иммунитет ослаблен.

Как защититься от коронавируса?

Поскольку в России ежедневно регистрируется 8-9 тыс. заболевших, а по всему миру, по данным Worldometr, в настоящее время коронавирусом болеет более 20 млн человек (около 40 тыс. находится в серьезном или критическом состоянии) профилактические меры защиты от коронавируса по-прежнему актуальны.

Профилактические меры от коронавируса

Не забывайте мыть руки всякий раз, когда возвращаетесь с улицы домой или на работу. Носите с собой антисептик, на случай, когда нет возможности помыть руки. Прикрывайте рот, когда чихаете или кашляете, чтобы не подвергать опасности остальных. По мере возможности избегайте контакта с заболевшими. Оставайтесь дома, если чувствуете себя неважно. В случае, если такой возможности нет, надевайте маску в общественных местах. Помните, что осознанность и забота о ближних не менее важны, чем коллективный иммунитет.