США не хотят передачи иранского урана России

Возможная передача России урана из Ирана не входит в нынешний план Соединенных Штатов. Такое заявление сделал 19 мая Джей Ди Вэнс, вице-президент США.
"Сейчас мы этого не планируем, и никогда не планировали"
– американский вице-президент
Он подчеркнул, что президенту США Дональду Трампу не нравятся такого рода предложения
Напомним, в конце февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана, в рамках которой атаковали объекты на его территории. В ответ Исламская Республика наносили удары по еврейскому государству и американским объектам в странах Ближнего Востока. США и Иран объявили о прекращении огня 8 апреля, однако после этого США начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.