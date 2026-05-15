США не хотят передачи иранского урана России

Возможная передача России урана из Ирана не входит в нынешний план Соединенных Штатов. Такое заявление сделал 19 мая Джей Ди Вэнс, вице-президент США.

"Сейчас мы этого не планируем, и никогда не планировали"

– американский вице-президент

Он подчеркнул, что президенту США Дональду Трампу не нравятся такого рода предложения

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана, в рамках которой атаковали объекты на его территории. В ответ Исламская Республика наносили удары по еврейскому государству и американским объектам в странах Ближнего Востока. США и Иран объявили о прекращении огня 8 апреля, однако после этого США начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.