НАТО может начать сопровождать суда через Ормузский пролив – СМИ

Страны НАТО обсуждают возможность оказания помощи торговым судам, пересекающим Ормузский пролив. Об этом рассказал высокопоставленный представитель Североатлантического альянса.

По его словам, вероятность такого развития событий весьма высока, если к началу июля этот стратегически важный морской путь не будет вновь открыт к началу июля, передает Bloomberg.

Ряд стран уже поддержали данную инициативу, однако она пока не имеет необходимого единогласного одобрения.

Внутри НАТО идут дискуссии о военно-морской миссии, которая обеспечила бы безопасное движение коммерческих судов через пролив, имеющий критическое значение для мировой энергетической торговли.

Ожидается, что данный вопрос будет обсуждаться на турецком саммите НАТО, который будет проходит 7 и 8 июля.