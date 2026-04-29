На паромное сообщение между портами Керчь и Кавказ выделят 5 млрд рублей

Финансирование в размере 5 млрд рублей выделят в 2026 году на обеспечение стабильного паромного сообщения через Керченский пролив между портами Керчь и Кавказ.

Правительство России в 2026 году направит 5 млрд рублей на развитие паромного сообщения через Керченский пролив. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

По словам главы кабмина, выделенные средства позволят обеспечить стабильную работу паромов и расширить транспортные возможности для пассажиров.

"На поддержку этого направления выделим в текущем году 5 млрд рублей, что позволит обеспечить курсирование паромов между портами Керчь и Кавказ. Принятое решение даст людям возможность выбирать оптимальный для себя маршрут и в целом будет способствовать укреплению транспортной связанности российских субъектов"

- Михаил Мишустин

Стабильное движение паромов между Краснодарским краем и Крымом становится особенно актуальным в преддверии начала сезона отпусков и традиционного наплыва туристов.

"Наступает летний сезон, когда путешественников на крымских курортах становится больше. Миллионы туристов со всей страны посещают исторические, культурные достопримечательности или проводят время в здравницах полуострова"

- Михаил Мишустин

Премьер-министр добавил, что для поездок на полуостров путешественники могут воспользоваться автомобильными и железнодорожными паромами. Также туристам доступна федеральная трасса "Новороссия" от Ростова-на-Дону до Симферополя и транспортный маршрут по Крымскому мосту.