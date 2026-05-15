Нефтяные компании вывозят топливо в обход Ормузского пролива

Судоходные компании начали вывозить топливо из стран Персидского залива в обход Ормузского пролива сухим путем, а стоимость фрахта из Шанхая в Персидский залив и Красное море уже выросла с 980 до 4131 тысячи долларов за контейнер.

Крупные мировые судоходные компании нашли способ обходить ограничения на фоне частичной блокировки Ормузского пролива, пишет газета Financial Times.

Они переходят на грузовой автотранспорт, который и взял на себя функции по перевозке топлива сухопутными маршрутами, передает Sputnik Казахстан.

Сразу вслед за таким решением резко выросла стоимость фрахта из Шанхая в Персидский залив и Красное море – она уже превысила рекорды пандемии COVID-19, с $980 до $4131 за контейнер, пишет издание.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Ирана подготовили механизм контроля судоходства в Ормузском проливе, который будет представлен общественности в ближайшее время, написал на своих страницах в соцсетях Эбрахим Азизи, глава комиссии парламента страны по национальной безопасности и внешней политике.

Согласно разработанному механизму, право на пересечение Ормузского пролива будут иметь только торговые суда и стороны, которые сотрудничают с Ираном. За особые услуги, предоставляемые в рамках механизма, власти Ирана намерены взимать плату.