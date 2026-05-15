Нефтяные компании вывозят топливо в обход Ормузского пролива

Крупные мировые судоходные компании нашли способ обходить ограничения на фоне частичной блокировки Ормузского пролива, пишет газета Financial Times.
Они переходят на грузовой автотранспорт, который и взял на себя функции по перевозке топлива сухопутными маршрутами, передает Sputnik Казахстан.
Сразу вслед за таким решением резко выросла стоимость фрахта из Шанхая в Персидский залив и Красное море – она уже превысила рекорды пандемии COVID-19, с $980 до $4131 за контейнер, пишет издание.
Напомним, ранее мы писали о том, что власти Ирана подготовили механизм контроля судоходства в Ормузском проливе, который будет представлен общественности в ближайшее время, написал на своих страницах в соцсетях Эбрахим Азизи, глава комиссии парламента страны по национальной безопасности и внешней политике.
Согласно разработанному механизму, право на пересечение Ормузского пролива будут иметь только торговые суда и стороны, которые сотрудничают с Ираном. За особые услуги, предоставляемые в рамках механизма, власти Ирана намерены взимать плату.