Кир Стармер готовится уйти в отставку

Источники в окружении британского премьера Кира Стармера говорят о его моральной готовности подать в отставку после провала лейбористов на местных выборах, однако точная дата сложения полномочий пока не определена.

Британские СМИ утром в воскресенье сообщили о подготовке отставки председателя правительства Великобритании Кира Стармера. Отставка считалась неизбежной после того, как Лейбористская партия провалила местные выборы, однако ранее Стармер утверждал, что продолжит возглавлять британское правительство.

Так, Daily Mail, ссылаясь на источник, близкий к Стармеру, поясняет, что утрата позиций лейбористов в парламенте Уэльса и законодательных палатах английских округов означает утрату управляемости государством и делает обязательной отставку премьер-министра.

"Он просто хочет сделать это достойно и так, как сочтет нужным. Он составит график"

– источник Daily Mail

Процесс может затянуться из-за предложений команды Стармера подождать результатов довыборов в Палату общин в Мейкерфилде (Большой Манчестер), где за освободившийся мандат будет бороться лейборист Энди Бернэм. Бернэма британские политологи называют конкурентом Стармера и вероятным кандидатом на пост премьер-министра.

С другой стороны, Кир Стармер может решить и не дожидаться довыборов, чтобы возможное поражение Бернэма не сделало отставку слишком унизительной.