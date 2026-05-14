"Росатом" возобновил строительство АЭС "Бушер" в Иране

Корпорация "Росатом" вернулась к исполнению контрактных обязательств по возведению нового энергоблока на АЭС "Бушер". При этом она пока не готова возвращать сотрудников из РФ на станцию из-за нестабильности военной обстановки вокруг Ирана.

Российская сторона сочла ситуацию в Иране достаточно безопасной для того, чтобы согласовать возобновление "Росатомом" строительных работ на втором энергоблоке АЭС "Бушер", расположенной на побережье Персидского залива в 60 км от острова Харк. Об этом сегодня рассказал гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Лихачев уточнил, что сейчас корпорация занимается сооружением арматурных каркасов технических зданий и заливкой бетоном несущих конструкций. Непосредственные строительные работы выполняют местные подрядчики, поскольку самих сотрудников "Росатома" на АЭС "Бушер" осталось очень мало – большинство было эвакуировано в ходе иранской войны в марте.

"Небольшое количество наших сотрудников, оставшихся в Бушере, компенсируется тем, что большинство из них – высококвалифицированные руководители"

– Алексей Лихачев

Гендиректор "Росатома" добавил, что корпорация для выполнения контрактных обязательств широко использует дистанционный контроль. Также он заверил, что производимое в России оборудование для АЭС "Бушер", включая реактор, будет готово в установленные сроки.

В то же время Алексей Лихачев отметил, что корпорация не спешит возвращать российских сотрудников на АЭС "Бушер" – такие планы пока только рассматриваются. Все будет зависеть от исхода иранского конфликта.

"Нам приходится учитывать военную обстановку. На прошлой неделе Иран и США обменялись очередными ударами, сегодня в американской прессе опять появились публикации о возможном возобновлении конфликта"

– Алексей Лихачев

Гендиректор "Росатома" подчеркнул, что по соображениям безопасности восстановление численности российских сотрудников на АЭС "Бушер" будет проведено только после прояснения военной обстановки в Исламской Республике и Персидском заливе.