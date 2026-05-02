Ход переговоров между Израилем и Ливаном оценили в Госдепе США

Первая встреча в рамках третьего раунда переговоров между Израилем и Ливаном прошла продуктивно. Об этом сообщили в Госдепартаменте Соединенных Штатов.

Он подчеркнул, что встреча длилась с 9:00 до 17:00. Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что консультации продолжатся сегодня и будут посвящены обсуждению дальнейших деталей.

Представители Израиля и Ливана начали третий раунд переговоров 14 мая. Как отметил источник в дипведомстве, на вчерашней встрече стороны поговорили об условиях продления режима прекращения огня, срок которого истекает в ближайший понедельник, 18 мая. Кроме того, обсуждался механизм урегулирования пограничных споров.

Напомним, делегации Израиля и Ливана на этих переговорах состоят из дипломатов и военных экспертов.