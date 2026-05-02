Вестник Кавказа

Ход переговоров между Израилем и Ливаном оценили в Госдепе США

Ход переговоров между Израилем и Ливаном оценили в Госдепе США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Госдепе США довольны началом третьего переговорного раунда между Израилем и Ливаном. В американском дипведомстве отметили, что вчерашняя встреча прошла позитивно.

Первая встреча в рамках третьего раунда переговоров между Израилем и Ливаном прошла продуктивно. Об этом сообщили в Госдепартаменте Соединенных Штатов.

Он подчеркнул, что встреча длилась с 9:00 до 17:00. Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что консультации продолжатся сегодня и будут посвящены обсуждению дальнейших деталей.

Представители Израиля и Ливана начали третий раунд переговоров 14 мая. Как отметил источник в дипведомстве, на вчерашней встрече стороны поговорили об условиях продления режима прекращения огня, срок которого истекает в ближайший понедельник, 18 мая. Кроме того, обсуждался механизм урегулирования пограничных споров. 

Напомним, делегации Израиля и Ливана на этих переговорах состоят из дипломатов и военных экспертов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
540 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.